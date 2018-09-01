التعليم العالى تعلن إطلاق موقع لتنمية مهارات الطلاب بالتعاون مع "الرياضة"

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هناك اتفاق على زيادة معدل الألعاب الرياضية خلال العام الجامعى الجديد، مضيفا أن الوزارة تطلق لأول مرة موقعا إلكترونيا لتنمية مهارات الطلاب فى الألعاب وتم إعداد الموقع منذ شهريين ماضيين.

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الموقع يسمح لأى الطالب فى أى مكان بإرسال فيديو خاص به والمهارة التى يقوم بها، ويرسلها للموقع وهناك لجنه خاصة فى جميع الجامعات على مستوى الجمهورية لاختبار الطالب فى مهارته وعن توافر الشروط ترسل الموهبة إلى وزارة الشباب والرياضة لتقل الموهبة.

وتابع وزير التعليم العالى، أن هناك مسابقات على مستوى الكليات العسكرية والحكومية ويشارك فيها كلية الشرطة والقوات المسلحة والحكومية والجامعات الخاصة فى دورات خاصة، وذلك لدمج المتجمع الجامعى بزملائهم المتواجدين فى الخدمات العسكرية.