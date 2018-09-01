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التضامن: عودة 5172 حاجا من أعضاء الحمعيات الأهلية حتى الآن

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:53 م
التضامن: عودة 5172 حاجا من أعضاء الحمعيات الأهلية حتى الآن ايمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى أن إجمالى حجاج بيت الله الحرام من حجيج الجمعيات الأهلية الذين وصلوا إلى أرض الوطن بسلامة الله بلغوا  5172  حاجا منذ بدء عمل الجسر الجوى لعودة الحجيج وحتى الآن، لافتا إلى أن إجمالى الحجيح المقرر له العودة غدا الأحد من المدينة المنورة للقاهرة 1097 حاجا من الغربية والمؤسسة على أن يتوجه من مكة المكرمة للمدينة المنورة 1051 حاجا من سوهاج وقنا والأقصر.

وأوضح أيمن عبد الموجود فى تصريحات اليوم أن إجمالى الحجيج المتواجد حاليا بمكة المكرمة 5216 حاجا و2051 حاجا بالمدينة المنورة، مشيرا إلى استمرار متابعة أعضاء البعثة لعمليات التفويج والعودة والتواجد مع الحجيج ميدانيا لتقديم كافة الخدمات لهم، حيث أكد عبد الموجود أن جميع الحجاج بخير ولا توجد أى حالات لمفقودين، إضافة إلى تقديم كافة الخدمات والرعاية لهم مع استمرار عمل الجسر الجوى للعودة من مكة المكرمة حتى العاشر من سبتمبر الجارى.

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن إلى متابعة الحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية وهى 3 حالات لحجيج من سوهاج والشرقية والجيزة تحت الملاحظة لمتابعة طبية لحالات غيبوبة وجلطة بالقدم وقرحة بالمعدة مع التأكد من تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة و3 حالات تجرى غسيل كلوى بانتظام.

وكان أيمن عبد الموجود قد أكد أن إجمالى حالات الوفيات بين حجيج الجمعيات الأهلية بلغ 6 حالات لحجيج من محافظات الغربية والاسكندرية والبحيرة وسوهاج وجميعها وفيات طبيعية وأن غرفة عمليات البعثة فى حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لحالة الحجيج مع استمرار متابعة عمل لجان المطارات لحين عودة إجمالى الحجيج لأرض الوطن مع استمرار تلقى مقترحات وشكاوى الحجيج على الرقم (00966563593425).

 

 

 

 


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