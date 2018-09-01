"التضامن" تعلن عن بدء صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصرف الآلية اليوم

كتب مدحت وهبة

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، رؤساء صندوق التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر اعتباراً من اليوم السبت لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.



وأضافت غادة والى، فى تصريحات لها أمس، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوق التأمين الاجتماعى وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من اليوم السبت أول سبتمبر، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتباراً من غدًا الأحد 2 سبتمبر، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر.



ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 سبتمبر .



وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات .