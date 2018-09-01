الاشتباه فى إصابة 6 أشخاص بتسمم غذائى بسبب الـ "شاورما" ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أصيب منذ قليل 6 أشخاص بحالة اشتباه تسمم غذائى إثر تناولهم وجبة شاورما فاسدة بمحل شهير بحى الشرق ببورسعيد .

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الحميات لتقديم الإسعافات الأولية بتقديم بعض المحاليل وأخذ عينات من القئ وإخطار إدارة الطب الوقائى، ومراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية للتوجه إلى المحل "الشهير" للتحفظ على اللحوم الفاسدة .

تم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية وإرسال العينات إلى مجمع المعامل المركزية ببورسعيد للتأكد من مدى سلامة العينات من عدمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .