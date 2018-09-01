video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الاتحاد الأوروبى يلغى قيودا تجارية على الألواح الشمسية الصينية

السبت، 01 سبتمبر 2018 07:11 م
الاتحاد الأوروبى يلغى قيودا تجارية على الألواح الشمسية الصينية الألواح الشمسية
رويترز
إضافة تعليق

يعتزم الاتحاد الأوروبى إنهاء القيود المفروضة على بيع الألواح الشمسية القادمة من الصين هذا الأسبوع فى إجراء قال منتجون من الاتحاد إنه سيتسبب فى تدفق الواردات الرخيصة.

 

وقالت المفوضية الأوروبية، التى تنسق السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، فى بيان يوم الجمعة إن الإجراءات ستنتهى فى منتصف ليل الاثنين الثالث من سبتمبر ، لتؤكد بذلك تقريرا نشرته رويترز فى الرابع والعشرين من أغسطس.

 

وكانت أول مرة يفرض فيها الاتحاد الأوروبى إجراءات لمكافحة الإغراق والدعم على الألواح والرقائق والخلايا الشمسية الصينية فى عام 2013 ومددها 18 شهرا فى مارس العام الماضى ولمح آنذاك إلى أنه ينبغى أن تنتهى تلك الإجراءات فى وقت لاحق.

 

وجرى السماح للشركات الصينية ببيع المنتجات الشمسية فى أوروبا معفاة من الجمارك إذا باعتها بالحد الأدنى للسعر الآخذ فى الانخفاض بشكل مطرد، أو فوق ذلك السعر. وفى حالة بيع تلك المنتجات دون ذلك السعر، تصبح عرضة لفرض رسوم جمركية عليها تصل إلى 64.9 بالمئة.

 

وقالت المفوضية إن من مصلحة الاتحاد الأوروبى ككل أن تتوقف تلك الإجراءات، بالنظر إلى سعى الاتحاد لزيادة إمداداته من الطاقة المتجددة.

 

ورحبت وزارة التجارة الصينية بنهاية القيود واصفة الإجراء بأنه "نموذج لحل الخلافات التجارية بنجاح عبر التشاور".

 

وقالت الوزارة فى بيان على موقعها على الإنترنت إن الإجراء "سيعيد التجارة بين الاتحاد الأوروبى والصين فى الخلايا الكهروضوئية إلى ظروف السوق الطبيعية، وسيوفر بيئة أعمال أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ بها من أجل التعاون بين صناعات الجانبين، وسيحقق فائدة متبادلة فعلا للجانبين".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتفاقية بين الكويت وكوريا الجنوبية حول استخدام ألواح شمسية لتوليد الطاقة

ألواح شمسية تزود المنازل الهولندية بالكهرباء يتم تركيبها فى 5 دقائق

دول العالم تحمى صناعتها وتكافح الإغراق.. أمريكا تفرض رسوما 800% فى أزمة قضبان أسلاك الحديد.. الاتحاد الأوروبى يشن حربًا ضد الصين بسبب الألواح الشمسية.. ودعم المصدرين لمصر يقتل المنافسة مع منتجى الحديد

الألواح الشمسية

الصين

الاتحاد الاوروبى

اخبار الاقتصاد

الطاقة الشمسية




لا تفوتك
لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة