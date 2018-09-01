الاتحاد الأوروبى يلغى قيودا تجارية على الألواح الشمسية الصينية

رويترز

يعتزم الاتحاد الأوروبى إنهاء القيود المفروضة على بيع الألواح الشمسية القادمة من الصين هذا الأسبوع فى إجراء قال منتجون من الاتحاد إنه سيتسبب فى تدفق الواردات الرخيصة.

وقالت المفوضية الأوروبية، التى تنسق السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، فى بيان يوم الجمعة إن الإجراءات ستنتهى فى منتصف ليل الاثنين الثالث من سبتمبر ، لتؤكد بذلك تقريرا نشرته رويترز فى الرابع والعشرين من أغسطس.

وكانت أول مرة يفرض فيها الاتحاد الأوروبى إجراءات لمكافحة الإغراق والدعم على الألواح والرقائق والخلايا الشمسية الصينية فى عام 2013 ومددها 18 شهرا فى مارس العام الماضى ولمح آنذاك إلى أنه ينبغى أن تنتهى تلك الإجراءات فى وقت لاحق.

وجرى السماح للشركات الصينية ببيع المنتجات الشمسية فى أوروبا معفاة من الجمارك إذا باعتها بالحد الأدنى للسعر الآخذ فى الانخفاض بشكل مطرد، أو فوق ذلك السعر. وفى حالة بيع تلك المنتجات دون ذلك السعر، تصبح عرضة لفرض رسوم جمركية عليها تصل إلى 64.9 بالمئة.

وقالت المفوضية إن من مصلحة الاتحاد الأوروبى ككل أن تتوقف تلك الإجراءات، بالنظر إلى سعى الاتحاد لزيادة إمداداته من الطاقة المتجددة.

ورحبت وزارة التجارة الصينية بنهاية القيود واصفة الإجراء بأنه "نموذج لحل الخلافات التجارية بنجاح عبر التشاور".

وقالت الوزارة فى بيان على موقعها على الإنترنت إن الإجراء "سيعيد التجارة بين الاتحاد الأوروبى والصين فى الخلايا الكهروضوئية إلى ظروف السوق الطبيعية، وسيوفر بيئة أعمال أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ بها من أجل التعاون بين صناعات الجانبين، وسيحقق فائدة متبادلة فعلا للجانبين".