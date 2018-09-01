الإعدام شنقا لعامل بأسيوط قتل فلاحا بعد محاولة الاعتداء عليه جنسيا

أسيوط ـ محمود عجمى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، بإجماع الآراء بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا لقتله فلاح بعد محاولته ممارسة الشذوذ الجنسي معه بمركز أبنوب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، وعضوية المستشارين عماد فؤاد بشاي، وخلف فاروق عبدالحميد وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

تعود وقائع القضية إلى 26 يوليو 2017، تلقي مركز شرطة أبنوب بلاغا من المدعو " منصور . د .م " مقيم مدينة أبنوب بوجود رائحة كريهة، بإحدى الشقق المملوكه له، وبفتح الشقه عثر على جثة بداخلها، لشخص يدعى ”مصطفى .ا .ن" 46 سنة مخنوقا بفوطه حول رقبته.

وكشفت تحريات المباحث، أنه في يوم 23 يوليو 2017 قام المتهم "علي .ع .ع " 20 سنة عامل بقتل "مصطفى .ا . ن" 46 سنة، بعد أن استدرج المجنى عليه لممارسة الرذيلة معه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه محاولا قتله بسلاح أبيض " مشرط "، فأحدث به إصابات، ثم وضع فوطه حول رقبته حتى مات مختنقا.