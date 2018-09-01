الأوقاف تواصل توزيع لحوم الأضاحى بالمنيا وأسيوط.. وغدًا بسوهاج وقنا

كتب إسماعيل رفعت

واصلت وزارة الأوقاف اليوم السبت، توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتي المنيا وأسيوط بواقع 5000 كيلو لكل منهما، حيث بلغ إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى الآن 50 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الغربية – بني سويف – الفيوم- البحيرة – كفر الشيخ – المنيا - أسيوط).

وسيتم غدا الأحد، توزيع عشرة أطنان من لحوم الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتي سوهاج وقنا بواقع 5000 كيلو بكل منهما كدفعة أولى، وسيتم التوزيع على باقى المحافظات.