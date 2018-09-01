الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى انتخابات سلمية فى موريتانيا

الامم المتحدة (أ ف ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الجمعة فى بيان "جميع الأطراف" فى موريتانيا إلى المساهمة فى "انتخابات سلميّة وذات صدقيّة".

وتُنظّم موريتانيا المشاركة مع حلفائها الإقليميّين فى مكافحة الحركة الجهادية فى منطقة الساحل، انتخابات تشريعية ومحلّية السبت تُشكّل اختبارًا لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية فى منتصف 2019، وجاء فى البيان أنّ جوتيريس "يتابع عن كثب التطورات فى موريتانيا".

وأضاف أن الأمين العام "يدعو جميع الأطراف إلى التزام حكم القانون واحترام حقوق الإنسان".