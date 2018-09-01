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الأرصاد تعلن دراسة الخرائط والإنذار المبكر للمحافظات تحسبا لسيول الخريف

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:48 م
الأرصاد تعلن دراسة الخرائط والإنذار المبكر للمحافظات تحسبا لسيول الخريف السيول - أرشيفية
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، استقرار الأحوال الجوية مع بداية شهر سبتمبر مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة لتصل لـ 37 درجة بالعاصمة الاثنين المقبل.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قبل دخول فصل الخريف والذى يحل علينا فى 22 سبتمبر، بدأت الهيئة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستقبال هذا الفصل تحسبا للسيول، خاصة وأن هذا الفصل معروف بالسيول.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الهيئة بدأت الاستعداد من الآن بدراسة كافة الخرائط والتواصل مع كافة المحافظات وإرسال إنذار مبكر لكل المحافظات خاصة المحافظات المحاطة بالجبال لاتخاذ التدابير اللازمة استعدادا لفصل الخريف وتنظيف مخرات السيول.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد ، أنه لازالت نسب الرطوبة مرتفعة حتى مع دخول شهر سبتمبر وتستمر حتى منتصف الشهر على الأقل ، وهى السبب فى الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ، ولذلك ينصح المواطنين بعدم الجلوس فى أماكن سيئة التهوية.

 

 

 

 


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