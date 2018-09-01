video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأردن يدعو لعقد جلسة خاصة لوزراء الخارحية لدعم الأونروا الشهر الجارى

السبت، 01 سبتمبر 2018 06:38 م
الأردن يدعو لعقد جلسة خاصة لوزراء الخارحية لدعم الأونروا الشهر الجارى على العابد سفير الاردن
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

دعت المملكة الأردنية الهاشمية، جامعة الدول العربية ، إلى عقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب لمناقشة موضوع نقص الدعم المالي الذى يواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين  الفلسطينيين " الأونروا "وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى ، الذى سيعقد  فى الحادى عشر من الشهر الجارى بالقاهرة .

 

وقال سفير المملكة الاردنية في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية علي العايد ، فى تصريحات صحفية اليوم، إن الأردن وجه مذكرة رسمية إلى الجامعة العربية بهذا الخصوص ، حتى يتسنى لوزراء الخارجية العرب الوقت الكافي لبحث تداعيات النقص المالي الحاد الذى تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين فى مناطق عملها المختلفة.

 

وأشار العايد إلى أن العجز المالي الخطر الذى يواجه الأونروا ، يهدد  بعدم  تقديم الوكالة  لخدماتها الإنسانية والتعليمية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطينى فى مناطق عملها الخمس.

وأوضح ان الجلسة الخاصة تهدف إلى التاكيد على أهمية توفير الدعم المالى والمعنوى والسياسى للوكالة لضمان استمرارها فى أداء مسؤولياتها إزاء اللاجئين الفلسطينيين .

 

وقال  العايد أن الأردن سيواصل بذل كل جهد ممكن لحشد الدعم السياسى والمالى لـ" الأنروا " لضمان الحفاظ على الوكالة ودورها وفق تكليفها الأممى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر تعرب عن قلقها على أوضاع اللاجئين عقب قرار أمريكا بوقف تمويل الأونروا

قرقاش: القرار الأمريكى بوقف تمويل الأونروا مؤسف ويعقد ملف اللاجئين

رئاسة فلسطين: ندرس التوجه للأمم المتحدة لمواجهة قرار أمريكا بشأن "الأونروا"

الجامعة العربية تندد بقرار واشنطن قطع المساعدات عن الأونروا

"الأونروا" تندد بقرار واشنطن قطع المعونة عنها

الاردن

الاونروا

فلسطين

الجامعة العربية

وزراء الخارجية العرب




لا تفوتك
لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة