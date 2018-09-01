الأردن يدعو لعقد جلسة خاصة لوزراء الخارحية لدعم الأونروا الشهر الجارى

كتب مصطفى عنبر

دعت المملكة الأردنية الهاشمية، جامعة الدول العربية ، إلى عقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب لمناقشة موضوع نقص الدعم المالي الذى يواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى ، الذى سيعقد فى الحادى عشر من الشهر الجارى بالقاهرة .

وقال سفير المملكة الاردنية في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية علي العايد ، فى تصريحات صحفية اليوم، إن الأردن وجه مذكرة رسمية إلى الجامعة العربية بهذا الخصوص ، حتى يتسنى لوزراء الخارجية العرب الوقت الكافي لبحث تداعيات النقص المالي الحاد الذى تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين فى مناطق عملها المختلفة.

وأشار العايد إلى أن العجز المالي الخطر الذى يواجه الأونروا ، يهدد بعدم تقديم الوكالة لخدماتها الإنسانية والتعليمية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطينى فى مناطق عملها الخمس.

وأوضح ان الجلسة الخاصة تهدف إلى التاكيد على أهمية توفير الدعم المالى والمعنوى والسياسى للوكالة لضمان استمرارها فى أداء مسؤولياتها إزاء اللاجئين الفلسطينيين .

وقال العايد أن الأردن سيواصل بذل كل جهد ممكن لحشد الدعم السياسى والمالى لـ" الأنروا " لضمان الحفاظ على الوكالة ودورها وفق تكليفها الأممى.