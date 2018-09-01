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الأربعاء المقبل.. احتفالية مئوية مدارس الأحد بدير درنكة بأسيوط بحضور البابا تواضروس

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:10 م
الأربعاء المقبل.. احتفالية مئوية مدارس الأحد بدير درنكة بأسيوط بحضور البابا تواضروس الأنبا يوأنس أسقف أسيوط و الساحل و البدارى
أسيوط ـ محمود عجمى
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تستعد إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسيوط، لاستقبال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الأربعاء القادم، للمشاركة فى احتفالات "ليكن نور" بدير القديسة مريم العذراء بجبل درنكه، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على "مدارس الأحد" .

وقال الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط والساحل والبداري، فى تصريحات صحفية له، أنه يسعدنا ويشرفنا حضور قداسة البابا تواضروس الثاني، لحضور احتفالية مئوية مدارس الأحد بـ"إيبارشية أسيوط" والتى تقام يوم الأربعاء المقبل، بدير السيدة العذراء مريم بدير درنكه، وتبدأ الاحتفالات من الساعة الخامسة والنصف، وتستمر حتى الساعة الثامنة والنصف.

وأوضح يؤانس، انه تم تجهيز الساحة الكبيرة بدير درنكه، لإقامة الاحتفالية بحضور البابا تواضروس الثاني، بينما يتم تجهيز باقى ساحات الدير، بالكراسى وشاشات عرض عملاقة وسماعات، لنقل الاحتفالية مباشرة لآلاف المشاركين داخل الدير؛ ودعا الأنبا يوأنس، ان يبارك ربنا فى الاحتفالية وان تكون مثمرة ومؤثرة.

جدير بالذكر، "مدارس الأحد" هى حركة تعليمية قبطية نشأت فى الكنيسة عام 1918 على يد مؤسسها حبيب جرجس، بهدف تعليم الأطفال والنشء والفتيان والشباب مبادئ الإنجيل والفضائل الحميدة والأخلاق، وهى منتشرة فى كل الكنائس القبطية بمصر وبلاد المهجر، ويخدم بها خدام متطوعين.


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