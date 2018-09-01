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اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادات الأزهرية بنسبة نجاح 69% للأدبى والعلمى

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:30 م
اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادات الأزهرية بنسبة نجاح 69% للأدبى والعلمى عباس شومان
كتب- لؤى على
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100% للشعبة الإسلامية و 70% لمعاهد غزة

أناب فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، د. عباس شومان وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشعبة العلوم الإسلامية، والشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين للعام الدراسي 2017/2018. 

وبلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الثاني بالقسمين العلمي والأدبي 69,67%، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشعبة العلوم الإسلامية 100%، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 70,67% .

وعقب اعتماد النتيجة تقدم وكيل الأزهر بالتهنئة للطلاب الناجحين هذا العام متمنيًا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية، كما تقدم بالشكر لكل العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية على جهدهم المتواصل في الارتقاء بمنظومة التعليم والامتحانات بالقطاع.

 

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