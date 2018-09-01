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اعتقال 3 أشخاص فى تركيا للاشتباه فى تورطهم بحادث إطلاق النار على سفارة أمريكا

السبت، 01 سبتمبر 2018 08:26 م
اعتقال 3 أشخاص فى تركيا للاشتباه فى تورطهم بحادث إطلاق النار على سفارة أمريكا الشرطة التركية
أنقرة ( أ ش أ )
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نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم السبت، عن وسائل إعلام رسمية فى تركيا قولها إن 3 أشخاص اعتقلوا فى تركيا للاشتباه فى تورطهم بحادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية الشهر الماضى.

وأضافت الشبكة أن محكمة تركية أمرت بسجن المشتبه بهم إلى حين محاكمتهم، مشيرة إلى أن 3 آخرين، كانوا قد اعتقلوا من قبل، أُطلِق سراحهم اليوم السبت تحت المراقبة القضائية ومراجعتهم للسلطات بانتظام.

وكانت السفارة الأمريكية فى تركيا قد تعرضت فى 20 أغسطس الماضى إلى حادث إطلاق نار من سيارة بيضاء على المدخل الرئيسى لها فأصابت 3 رصاصات الباب المعدنى ولوحاً زجاجياً فى المقصورة الأمنية للسفارة. إلا أنه لم تسجل آنذاك أية إصابات.

 


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