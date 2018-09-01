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استهداف سيارتى إسعاف أثناء نقل مصابين من مناطق الاشتباكات بطرابلس

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:19 م
استهداف سيارتى إسعاف أثناء نقل مصابين من مناطق الاشتباكات بطرابلس جانب من أحداث طرابلس
طرابلس (أ ش أ)
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أعلن المستشفى الميدانى فى طرابلس اليوم السبت، أن سيارتى إسعاف تعرضتا لاستهداف بالرصاص المباشر أثناء نقل مصابين من مناطق الاشتباكات جنوب العاصمة الليبية.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بإدارة شؤون الجرحى طرابلس مالك مرسيط - وفقا لبوابة الوسط الليبية - إن عملية الاستهداف لم تسفر عن سقوط مصابين..مناشدا طرفى النزاع المسلح عدم التعرض لسيارات الإسعاف فى مواقع الاشتباكات المسلحة حتى يتسنى لهم أداء واجبهم الإنسانى.

وأشار مرسيط إلى بلاغ ورد إلى المستشفى الميدانى من إحدى العائلات العالقة فى منطقة (خلة بن عون)، حيث انتقل إليها فريق متخصص نقلها إلى مكان آمن بعيدًا عن الاشتباكات المسلحة فى وقت رفض أفراد عائلة أخرى الخروج من منزلهم وقُدمت لهم المساعدات اللازمة من مواد غذائية ومياه للشرب.

وفى السياق ذاته.. أعلن الناطق الرسمى باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الدكتور أسامة على إصابة 3 مدنيين فى فندق وسط طرابلس جراء القصف الصاروخى العشوائى.

وقال على: "بعد خرق الهدنة مجددا، تواصل القصف الصاروخى العشوائى على عدة مناطق فى ساعات الصباح الأولى"، مشيرا إلى سقوط قذيفة على منزل بمنطقة عاشور على أحد المنازل دون وقوع أية خسائر بشرية ونتج عنه أضرار مادية فقط.

وأوضح أنه لم ترد أى بلاغات عن سقوط ضحايا إثر سقوط قذيفة صاروخية قرب مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة، مؤكدًا العمل على إنشاء مستشفى ميدانى آخر بمنطقة أبوسليم تحسبًا لأى طارئ.

يذكر أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين القوات التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطنى (كتيبة "ثوار طرابلس"، و"الكتيبة 301"، وكتيبة "دبابات أبو سليم") مع مليشيات الكانى.

 


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