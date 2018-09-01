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السبت، 01 سبتمبر 2018 03:56 م
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استقبال حافل لمحافظ البحر الأحمر أثناء وصوله مطار الغردقة.. صور

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:48 م
استقبال حافل لمحافظ البحر الأحمر أثناء وصوله مطار الغردقة.. صور استقبال محافظ البحر الاحمر
البحر الأحمر – عماد عرفة
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استقبل المواطنون من أهالى محافظ البحر الأحمر المحافظ اللواء أحمد عبد الله، عند وصوله إلى مطار الغردقة، للتعبير عن فرحتهم بتجديد الثقة فيه كمحافظ.

 

وكان فى استقبال المحافظ النائب أحمد أبو خليل عضو البرلمان ومرافقيه ووفد من أهالى القصير وسفاجا والغردقة وباقى المدن وقيادات الأوقاف والكنيسة.

 

ورفع الأهالى اللافتات التى تقدموا فيها بالشكر للقيادة السياسية على الاستجابة لرغبتهم وتجديد الثقة للمحافظ، لاستكمل ثورة التنمية على أرض المحافظة.

 

ووجه المحافظ الشكر على الحفاوة البالغة التى يتميز بها أبناء محافظة البحر الأحمر، مؤكدا على ضرورة تضافر كل القوى الشعبية والتنفيذية من أجل تحقيق التنمية، مضيفا أن هذا الاستقبال يزيد من الإصرار على استكمال خطط النهوض بالمحافظة، فى كافة القطاعات.

جانب من استقبال المحافظ (1)
جانب من استقبال المحافظ (1)

 

جانب من استقبال المحافظ
جانب من استقبال المحافظ

 

محافظ البحر الأحمر بمطار الغردقة
محافظ البحر الأحمر بمطار الغردقة

 


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