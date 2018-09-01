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استطلاع: 60% من الأمريكيين لا يوافقون على أداء ترامب و يؤيّدون فكرة عزله

السبت، 01 سبتمبر 2018 07:00 ص
استطلاع: 60% من الأمريكيين لا يوافقون على أداء ترامب و يؤيّدون فكرة عزله دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
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أفاد استطلاع للرأى نُشر الجمعة، بأنّ 60% من الأمريكيين لا يُوافقون على أداء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وبأنّ نصفهم تقريبًا يؤيّدون فكرة عزله.

ووفقًا للاستطلاع الذى أجرته صحيفة واشنطن بوست و"إيه بى سى نيوز"، فإنّ 36% فقط من الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب فى البيت الأبيض، وشمل الاستطلاع الجديد 1003 أشخاص بالغين، فى الفترة الممتدة بين 26 و29 أغسطس، واعتبر 49% من المستطلعين أنّ الكونجرس يجب أن يُطلق عمليّةً لعزل ترامب، بينما قال 46% إنهم سيعارضون ذلك.

وعبّر 53% من المستطلعين عن اعتقادهم بأنّ الرئيس الأمريكى عرقل سير العدالة بمحاولته التدخّل فى التحقيق الذى يُجريه المدعى الخاص روبرت مولر حول وجود تواطؤ محتمل بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية. فى المقابل، اعتبر 35% من الأمريكيين أنّ الرئيس لم يسع إلى التدخّل فى هذا التحقيق.

وقال 63% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يدعمون التحقيق الذى يُجريه مولر، بينما أبدى 29% معارضتهم له.

 

 


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