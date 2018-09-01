اتفاق على وقف إطلاق النار فى العاصمة الليبية عقب اشتباكات استمرت 5 أيام

طرابلس أ ش أ

اتفقت أطراف القتال فى العاصمة الليبية طرابلس، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، عقب اشتباكات استمرت 5 أيام، وأودت بحياة 41 شخصا.

وأعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت - أن الهدنة ووقف إطلاق النار تأتى بعد جهود حثيثة من لجان المصالحة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وأعلنت فيه كتيبة "النواصي" أحد أطراف المواجهات المسلحة التى شهدتها العاصمة طرابلس منذ مطلع الأسبوع الحالي، أنها ستمتثل لهدنة وقف النار .

وهذا ثالث اتفاق للمصالحة ووقف إطلاق النار يتم التوصل إليه بين أطراف النزاع فى العاصمة طرابلس منذ بدء المواجهات بينهم مساء الأحد الماضي، حيث لم يصمد اتفاقان سابقان أمام قوة سلاح الميليشيات المتنافسة على طرابلس، لتجدد المواجهات بينهم.

ودفعت الاشتباكات العنيفة التى استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة إدارة مطار طرابلس معيتيقة إلى تعليق الملاحة الجوية لمدة 48 ساعة وإخلاء المطار من الطائرات، خوفا على حياة المسافرين وسلامة الطائرات، وذلك بعد وصول القتال إلى محيط المطار وسقوط عدد من الصواريخ بالقرب منه.