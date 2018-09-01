video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 09:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اتفاق على وقف إطلاق النار فى العاصمة الليبية عقب اشتباكات استمرت 5 أيام

السبت، 01 سبتمبر 2018 08:09 ص
اتفاق على وقف إطلاق النار فى العاصمة الليبية عقب اشتباكات استمرت 5 أيام جانب من العنف فى ليبيا
طرابلس أ ش أ
إضافة تعليق

اتفقت أطراف القتال فى العاصمة الليبية طرابلس، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، عقب اشتباكات استمرت 5 أيام، وأودت بحياة 41 شخصا.

وأعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت - أن الهدنة ووقف إطلاق النار تأتى بعد جهود حثيثة من لجان المصالحة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وأعلنت فيه كتيبة "النواصي" أحد أطراف المواجهات المسلحة التى شهدتها العاصمة طرابلس منذ مطلع الأسبوع الحالي، أنها ستمتثل لهدنة وقف النار .

وهذا ثالث اتفاق للمصالحة ووقف إطلاق النار يتم التوصل إليه بين أطراف النزاع فى العاصمة طرابلس منذ بدء المواجهات بينهم مساء الأحد الماضي، حيث لم يصمد اتفاقان سابقان أمام قوة سلاح الميليشيات المتنافسة على طرابلس، لتجدد المواجهات بينهم.

ودفعت الاشتباكات العنيفة التى استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة إدارة مطار طرابلس معيتيقة إلى تعليق الملاحة الجوية لمدة 48 ساعة وإخلاء المطار من الطائرات، خوفا على حياة المسافرين وسلامة الطائرات، وذلك بعد وصول القتال إلى محيط المطار وسقوط عدد من الصواريخ بالقرب منه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ليبيا: استهداف خط نقل الطاقة (الهضبة - عين زارة) جراء اشتباكات فى طرابلس

فرنسا تؤكد تحمّلها المسؤولية التاريخية لعودة الاستقرار إلى ليبيا

ليبيا تنقل مهاجرين حوصروا فى اشتباكات طرابلس بمساعدة الأمم المتحدة

وقف إطلاق النار

العاصمة الليبية

طرابلس

اشتباكات

العنف فى ليبيا

أخبار ليبيا




لا تفوتك
4 أدلة تستند إليها النيابة فى اتهامها لقتلة "طالب الرحاب".. تعرف عليها

4 أدلة تستند إليها النيابة فى اتهامها لقتلة "طالب الرحاب".. تعرف عليها

مفاجأة.. مجلس الزمالك يلغى منصب النائب الثانى فى اللائحة الجديدة

مفاجأة.. مجلس الزمالك يلغى منصب النائب الثانى فى اللائحة الجديدة

الحكومة ترصد 23.5 مليون جنيه لزيادة مشروعات البحث العلمى بالمناطق الحدودية

الحكومة ترصد 23.5 مليون جنيه لزيادة مشروعات البحث العلمى بالمناطق الحدودية

"التعليم العالى" تعلن تسجيل رغبات 85 ألف طالب بالدور الثانى حتى الآن

"التعليم العالى" تعلن تسجيل رغبات 85 ألف طالب بالدور الثانى حتى الآن

4 مهام أمام أجيرى فى المعسكر الأول للمنتخب.. تلطيف الأجواء بين اتحاد الكرة و محمد صلاح.. إنهاء أزمة الملابس و الانسجام بين الجدد و القدامى.. حصد أول 3 نقاط أمام النيجر لضمان المنافسة على التأهل لأمم 2019

4 مهام أمام أجيرى فى المعسكر الأول للمنتخب.. تلطيف الأجواء بين اتحاد الكرة و محمد صلاح.. إنهاء أزمة الملابس و الانسجام بين الجدد و القدامى.. حصد أول 3 نقاط أمام النيجر لضمان المنافسة على التأهل لأمم 2019

فيديو وصور.. ألمانيا تلفظ "أردوغان".. تمثال ذهبى للرئيس التركى يثير الغضب فى شوارع برلين.. سِجل الطاغية العثمانى فى الديكتاتورية والقمع يكشف أسباب إزالته.. والنظام يواصل الملاحقة الأمنية فى المؤسسة العسكرية

فيديو وصور.. ألمانيا تلفظ "أردوغان".. تمثال ذهبى للرئيس التركى يثير الغضب فى شوارع برلين.. سِجل الطاغية العثمانى فى الديكتاتورية والقمع يكشف أسباب إزالته.. والنظام يواصل الملاحقة الأمنية فى المؤسسة العسكرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة