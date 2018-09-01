اتحاد العمال يطالب بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء لإقرار خطة العمل النقابى

كتب محمود راغب

عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أول اجتماع له بكامل هيئته بعد تشكيله الجديد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وجه مجلس الإدارة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته لمحدودى الدخل وخاصة الطبقة العاملة، حيث أشاد المجلس بقرارات وتوجيهات الرئيس للحكومة والمحافظين بضرورة الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والصحية.

وطلب عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإقرار خطة العمل النقابى فى المرحلة المقبلة تزامنا مع خطة الحكومة فى كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تأكيدا للتفاعل مع أجهزة الدولة للنهوض بهذه المشروعات على ان يتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مشتركة مع الوزراء والمحافظين لمتابعة سير العمل بالمواقع الانتاجية والخدمية.

وصرح النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن الاجتماع قرر البدء فى تنفيذ البرامج التثقيفية والتدريبية لإعداد الكوادر النقابية التى تم انتخابها على مستوى النقابات العامة واللجان النقابية والتى أسفرت عن دخول 85% من عناصر جديدة معظمهم من الشباب والمراة، كما وافق المجلس على سرعة الانتهاء من تشكيل مجالس إدارات الاتحادات المحلية بالمحافظات وأكد الأعضاء على ضرورة تفعيل العلاقات العمالية مع الدول العربية والافريقية بما يعزز من الجهود الدبلوماسية والشعبية التى تقودها مصر لتحقيق الاستقرار بهذه الدول والاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية لاقامة المشروعات الاستثمارية لخدمة شعوب المنطقة.

وأضاف وهب الله، أن أعضاء مجلس ادارة الاتحاد قاموا بتفويض جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام بتشكيل مجالس إدارة المؤسسات الثقافية والاجتماعية والخدمية التابعة للاتحاد العام وفقا للظروف ومتطلبات المرحلة الراهنة التى يعيشها الوطن.