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إصابة 3 أشخاص فى إطلاق قذائف على العاصمة الليبية

السبت، 01 سبتمبر 2018 06:34 م
إصابة 3 أشخاص فى إطلاق قذائف على العاصمة الليبية إطلاق قذائف - أرشيفية
طرابلس (أ ف ب)
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سقطت  3 قذائف السبت، على طرابلس وضواحيها مخلفة 3 جرحى على الأقل وذلك بعد هدنة جديدة هدفت لإنهاء المعارك التى كانت اندلعت الاثنين، بين مجموعات مسلحة متناحرة فى العاصمة الليبية.

وبحسب أجهزة الانقاذ فان إحدى القذائف أصابت فندقا بوسط طرابلس ما أوقع 3  جرحى فيما وقعت قذيفتان اخريان فى الاحياء المجاورة.

وتتواجه مجموعتان مسلحتان منذ الاثنين بالأسلحة الثقيلة فى جنوب طرابلس. وأعلنت هدنة الثلاثاء، ثم وقف لاطلاق النار الخميس، لكن لم يصمد الاتفاق إلا لساعات وشهدت طرابلس الجمعة، سقوط 16 صاروخا على الأقل.

ووقع 3 من هذه القذائف قرب مطار معيتيقة الوحيد العامل فى العاصمة الليبية ما اجبر سلطات المطار على تعليق الرحلات لمدة 48 ساعة على الأقل لدواع أمنية.

وإثر تلك الحوادث أعلنت هدنة جديدة مساء الجمعة، لكن استمر سقوط القذائف السبت مثيرا مخاوف من تجدد المواجهات الدامية.

وبحسب آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة مساء الجمعة، فان المعارك فى العاصمة الليبية اوقعت اربعين قتيلا واكثر من مئة جريح منذ الاثنين ومعظم الضحايا من المدنيين.

ونددت وزارة الداخلية فى حكومة الوفاق الوطنى السبت ب "محاولة البعض تقويض ايقاف اطلاق النار وخرق الهدنة وذلك باطلاق القذائف عشوائيا على مدينة طرابلس وضواحيها".

 


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