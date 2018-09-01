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السبت، 01 سبتمبر 2018 10:46 م
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إصابة 11 شخصًا جراء انقلاب سيارة فى ترعة مجاورة للطريق الزراعى بأبو حمص

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:06 م
إصابة 11 شخصًا جراء انقلاب سيارة فى ترعة مجاورة للطريق الزراعى بأبو حمص انقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أصيب 11 شخصا بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج إثر انقلاب سيارة ميكروباص بترعة مجاورة للطريق الزراعى بالبحيرة.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص بانقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة مجاورة للطريق الزراعى بدائرة المركز.

 

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أمام كوبرى أبو حمص بترعة مجاورة للطريق الزراعى اتجاه القاهرة-الإسكندرية بدائرة مركز أبو حمص.

 

أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا بجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وكسور وتم نقل جميع المصابين لمستشفى دمنهور العام وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

 


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