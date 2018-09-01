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السبت، 01 سبتمبر 2018 11:56 ص
خالد صلاح
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إصابة مسئوليين محليين في انفجار في شرق أفغانستان

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:19 ص
إصابة مسئوليين محليين في انفجار في شرق أفغانستان القوات الأفغانية - أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أصيب الحاكم الإداري لمديرية دُربابا التابعة لإقليم ننجرهار شرق أفغانستان وقائد شرطة المديرية اليوم السبت في انفجار قنبلة بدائية الصنع استهدف سيارة كانت تقلهما.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مكتب حكومة الإقليم بيانا جاء فيه أن الانفجار وقع حوالي الساعة 9:30 صباح اليوم بالتوقيت المحلي واستهدف سيارة حاكم مديرية دربابا حميشة جول مسلم وقائد الشرطة نواب خان أثناء قيامهما بالمرور على المنطقة.

وأضاف البيان أن الانفجار نجم عن عبوة بدائية الصنع مزروعة على الطريق، مما أسفر عن تعرض المسؤولين الكبيرين لإصابات طفيفة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

 


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