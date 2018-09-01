إجراء 34 عملية بمستشفى الإبراهيمية بالشرقية ضمن قافلة جراحية

شهدت مستشفى الإبراهيمية المركزى بالشرقية، تنفيذ القافلة الجراحية بالمستشفى وتوفير جهاز منظار جراحى وتم إجراء 34 عملية جراحية منها 4 عمليات جراحية ذات مهارة عالية، 12 عملية جراحية كبرى، 18 عملية جراحية متوسطة. ليصل إجمالى عدد العمليات الجراحية.

ذلك تحت إشراف الدكتور فكرى الطنطاوى منسق القوافل الجراحية بالتنسيق مع مدير مستشفى الإبراهيمية، وبمشاركة فريق طبى من المستشفى ومستشفيات ديرب نجم والقنايات وههيا المركزى والأحرار وبنها التعليمى.

بلغ عدد العمليات التى اجريت فى القوافل 756 عملية جراحية، أدت إلى الانتهاء بنسبة كبيرة جداً من قوائم انتظار العمليات الجراحية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.