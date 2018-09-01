أنور قرقاش: أزمة إيران الحالية لن تُحل بشراء الوقت والتهديد

كتب محمد تهامى زكى

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن أزمة إيران الحالية لن تُحل بشراء الوقت والتهديد والضغط من خلال الوكلاء، بل عبر مراجعة شاملة لقلق المجتمع الدولى.

وقال قرقاش، "الناطق باسم الخارجية الإيرانية فى رده على وزير الخارجية الفرنسى يرسل رسائل متناقضة، فهو مستعد للتفاوض ويستثنى البرنامج الصاروخى، والواضح أن الضمانات النووية والبرنامج الصاروخى والتدخل الإيرانى فى الإقليم هى فى صلب مشاكل المنطقة".

وأضاف: "يصف الناطق الإيرانى برنامج بلاده الصاروخى "بالدفاعى والوطنى والشرعى والحيوي"، ويعلم العالم بالدليل القاطع أن الصواريخ الإيرانية هجومية وقابلة للتصدير ومهربة، وأن استخدامها بيد المليشيات فى الدول العربية مصدر دمار وتخريب"، وتابع "الخلاصة أن أزمة إيران الحالية لن تُحل بشراء الوقت والتهديد والضغط من خلال الوكلاء، بل عبر مراجعة شاملة لقلق المجتمع الدولى والإقليم تجاه الملفات الثلاث، هذا هو الحل إقليميا ولأزمة طهران الداخلية".



