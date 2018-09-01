ألف ممثل أفريقي عن 600 شركة يشاركون في منتدى "الصين - أفريقيا"

بكين (أ ش أ)

أعلنت الصين مشاركة أكثر من ألف ممثل أفريقي عن أكثر من 600 شركة ومجموعة أعمال ومؤسسة بحثية في فعاليات مؤتمر مديري الأعمال الصينيين والأفريقيين، المعروف رسميا باسم الحوار رفيع المستوى بين القادة وممثلي الأعمال الصينيين والأفارقة، وذلك خلال يومي الاثنين والثلاثاء في إطار سلسلة من المؤتمرات في إطار قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصيني - الأفريقي.

وقال مدير المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية جيانج تسنج وي، في مؤتمر اليوم السبت "تجاوزت طلبات الحضور توقعاتنا على نحو كبير، حيث بلغ عدد الممثلين الأفارقة 1069 شخصا، وهو ما يمثل أكثر من نصف العدد الإجمالي للمشاركين".

وأضاف مدير المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية أن جميع الدول الأفريقية الـ53 التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين سترسل ممثلين عنها للمشاركة في المؤتمر، مشيرا إلى مشاركة 67 شركة على قائمة "فورتشين 500"، بالإضافة إلى شركات صغيرة ومتوسطة تغطي القطاعات التقليدية كالطاقة والمالية والزراعة والتصنيع والبنية الأساسية، وصناعات ناشئة، منها الإنترنت والتجارة الإلكترونية.

وتابع أن التعاون "الصيني-الأفريقي" في مجال التصنيع والتجارة والبنية الأساسية سيكون موضوع النقاش الرئيسي خلال الاجتماع.

وأكد أن التصنيع شرط مسبق ونقطة جوهرية للدول الأفريقية لخلق فرص عمل والحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة، ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى أن الاستثمار الصيني سيساعد القارة في الارتقاء بالصناعة وتعزيز قدرات النمو المحلية.

ونوه إلى أن اقتصاد الصين وأفريقيا يكملان بعضهما البعض، وهناك إمكانية هائلة للمزيد من التعاون، متوقعا أن تحقق مجموعات الأعمال في الجانبين تعاونا مربحا للجميع بجودة أفضل ومستوى أعلى.

ويركز المؤتمر على إجراءات تيسير الصادرات الأفريقية ومساعدة الشركات الأفريقية في الاندماج في سلسلة القيمة العالمية بالإضافة إلى توسيع التجارة "الصينية - الأفريقية"، وستجرى مناقشات بشأن التخطيط لمشروعات البنية الأساسية وبنائها وتشغيلها، وتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى بذل مزيد من الجهود لتطوير البنية الأساسية الأفريقية ودفع التكامل الاقتصادي قدما.

يشار إلى أن الصين حافظت على موقعها كأكبر شريك تجاري لأفريقيا للسنة التاسعة على التوالي.