89 مكتباً ومركزاً تتسلم 17 ألف إستمارة لإضافة 26 ألف مولوداً بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال عادل الهابط،مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن 85 مكتباً تموينياً،و4 مراكز خدمة بمحافظة كفر الشيخ،تسلمت 17 ألف و19 إستمارة لإضافة 26 ألف و286 مولوداً عن فترة الإضافة ،مؤكداً أن وحدات الحاسب الآلى بالمكاتب التموينية والمخصصة للتعامل مع نظام إدارة البطاقات الذكية تمكنت من من ادخال 3 ألاف و317 استمارة من تلك الاستمارات على النظام .

وأضاف الهابط فى بيان، كان هناك بعض المعوقات فى إدخال الاستمارات ،توقف النظام فى بعض الأحيان ، وتواصل الحساسب عماد عبد الغنى حبيب ، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ مع المعنيين بالأمر فى وزارة التموين لإزالة تلك المعوقات حيث تم حل المشكلات والنظام يعمل بانتظام دون توقف.