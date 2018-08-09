2475 طلب خدمات فى شهر يوليو عبر المراكز التكنولوجية بالشرقية

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، استقبال 2475 طلب للحصول على الخدمات المختلفة عن طريق المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال شهر يوليو الماضى، ذلك فى إطار حرص الدولة على ميكنة العمل الإدارى فى جميع القطاعات والمرافق والخدمات.

وأشار المحافظ أنه خلال شهر يوليو قامت المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بإستقبال طلبات وشكاوى المواطنين بشكل يومى ويتم فحصها بإستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين فى إنهاء مصالحهم.

أوضح انه جاءت المراكز التكنولوجية بمدينتى " الزقازيق و القنايات " فى المركز الأول فقد استقبل المركز التكنولوجى فى الزقازيق 311 طلباً متنوعاً بنسبة تنفيذ 96% والمركز التكنولوجى بالقنايات قام بإستقبال 62 طلبا بنسبة تنفيذ 100% وجاء فى المركز الثانى المراكز التكنولوجية بأبوحماد فقام بإستقبال 248 طلباً بنسبة تنفيذ 92%.

و المركز التكنولوجى بحى أول قد إستقبل 277 طلباً متنوعاً بنسبة انجاز 92% و المركز التكنولوجى بلبيس وقد إستقبل 173 طلباً بنسبة تنفيذ 92% والمركز التكنولوجى بالقرين فقد استقبل 232 طلباً بنسبة تنفيذ 92% وفى المركز الثالث المركز التكنولوجى بأولاد صقر استقبل 160طلبا بنسبة تنفيذ 88%.. كما استقبل المركز التكنولوجى بأبو كبير 110طلبا بنسبة تنفيذ 88% فى المركز الثالث أيضا و جاء فى المركز الرابع المركز التكنولوجى بفاقوس فقام باستقبال 434طلبا متنوعا بنسبه تنفيذ 77% والمركز التكنولوجى منيا القمح فى المركز الرابع ايضا فقد استقبل 207 طلبا بنسبة تنفيذ 77% وجاء فى المركز الخامس المركز التكنولوجى فى مشتول السوق فاستقبل 97 طلبا بنسبة تنفيذ 50% و المركز التكنولوجى بالإبراهيمية فقد استقبل 164 طلبا بنسبة تنفيذ 55% وذلك تحقيقاً لأمال ومتطلبات المواطنين فى إنهاء كافة مصالحهم الحكومية بسهولة ويسر

وفى سياق متصل، أكد خالد المصرى وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية أنه فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتى القوى العاملة والإنتاج الحربى والجارى تنفيذه بدءاً من العام المالى 2018 / 2019 م لإعداد كوادر فنية مدربة والذى ينفذ على مرحلتين المرحلة الأولى " التمهيدية" من خلال تدريب جميع العاملين بمديرية القوى العاملة بالشرقية ومناطقها الأربعة والمكاتب والمراكز التابعة لها على أحدث برامج الـwindows - والشبكات..

المرحلة الثانية: " الميكنة" من خلال التدريب على برامج " التطبيقات" لربط المديرية بوزارة القوى العاملة لسهولة وسرعة إنجاز العمل، مشيراً إلى أنه تقرر عقد الدورات التدريبية بالمرحلة التمهيدية للبرنامج على مدار اربعة اسابيع متتالية تبدء من يوم الأحد الموافق 12 / 8 / 2018 م بمركز التدريب المهنى بالنحال وبحضور ممثلى وزارة الإنتاج الحربى ومسئولى التدريب بالمحافظة للنهوض بمستوى العاملين وتحسين بيئة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.