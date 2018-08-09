وفاة "مسعف سيناء" متأثرًا بإصابته بمستشفى قناة السويس

توفى صباح اليوم المسعف أحمد جمال رشيد، متأثرًا بإصابته بطلق نارى فى الرأس خلال تواجده بسيارة الإسعاف رقم "221" لنقل مصاب من واقعة اعتداء إرهابى فى مكان عمله بشمال سيناء، داخل مستشفى قناة السويس التخصصى.

ورقد المسعف البطل، أحمد جمال رشيد، 26 سنة، بين الحياة والموت داخل قسم العناية المركزة بمستشفى جامعة قناة السويس التخصصى غائبًا عن الوعى، لمدة أسبوعين، قبل أن يتوفاه الله صباح اليوم، وهو حاصل على معهد تمريض ويعمل مسعفا فى هيئة الإسعاف المصرية، بمدينة العريش فى محافظة شمال سيناء، وأصيب برصاصتين فى المخ ورصاصة فى الكتف، وثالثة فى الذراع اليمنى وشظية فى العين اليسرى وشظية فى الفك الأيسر، أثناء قيامه بإسعاف أحد الجنود الجرحى بالعريش.