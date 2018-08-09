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وصول وإقامة حجاج القرعة بالمدينة المنورة وتفويجهم إلى مكة

الخميس، 09 أغسطس 2018 04:55 م
وصول وإقامة حجاج القرعة بالمدينة المنورة وتفويجهم إلى مكة أرشيفية
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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دفعت وزارة الداخلية بمجموعات عمل مشكلة من ضباط وأفراد وزارة الداخلية المنتشرون بالمدينة المنورة للوقوف على احتياجات الحجيج وتلبيتها قبل مغادرتهم إلى مكة المكرمة ليستقبلهم آخرون هناك.

ومن جانبه أكد اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أن عدد الحجاج المتواجدون بالمدينة 10 ألاف حاج، وتم تفيج 6 أآاف ونصف إلى مكة ويتم إعلان كشوفات فى بهو الفندق بأسماء الحجاج المقرر تفوجهم فى صباح اليوم التالى. 

وأضاف رئيس بعثة الحج فى تصريجات صحفية، أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة  لنقل الحقائب، وتقوم بوضع الحقائب فى سيارات خاصة لنقل الحقائب لحين وصول الحاج لمكة ليجد حقيبته.

ومن جانبه أوضح اللواء على أباظة نائب رئيس بعثة الحج، أنه تم تسكين الحجاج عن طريق البراكود المدون ببطاقة بيانات الحاج التى يحرص على ارتدائها لتسكينه من خلال الكمبيوتر عقب وصوله إلى الفندق ويتم تسليمة المفتاح، وإجراءات التسكين لا تتعدى 10 دقائق، مع توفير وجبات.

كما قام رئيس بعثة الحج بالإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للحجاج وقام بتفقد العيادات الطبية الموجودة بالفنادق، وأثنى حجاج بيت الله الحرام من بعثة الحج المصرية على الخدمات التى وفرتها وزارة الداخلية.


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