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وزير التنمية المحلية: الرئيس كلف بوضع دراسة لمنظومة تدوير المخلفات خلال شهر

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:53 ص
وزير التنمية المحلية: الرئيس كلف بوضع دراسة لمنظومة تدوير المخلفات خلال شهر وزيرا البيئة والتنمية المحلية خلال الاجتماع
كتب أشرف عزوز
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أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن اجتماع بحث منظومة المخلفات والنظافة بالمحافظات اليوم، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارتى التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية بإعداد دراسة للمنظومة الجديدة لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة ووضع تصور كامل بالتفاصيل وآليات المنظومة وذلك خلال شهر تقريباً.
 
وأضاف شعراوى، أن الاجتماع اليوم بداية لاربع اجتماعات سيتم عقدها على مدار الأيام القليلة المقبلة مع كافة المحافظين والجهات المعنية والشركاء العاملين فى هذا المجال.
 
وأشار الوزير إلى المسابقة التى تم اطلاقها بالمحافظات للتنافس واختيار أفضل  مدينة ومركز على مستوى النظافة، مشيرا إلى سعى الحكومة والقيادة السياسية بتحقيق تقدم فى ملف القمامة ليشعر المواطن بتحسن الخدمة وتحركها بصورة إيجابية على مستوى المحافظات. 
 
وقال اللواء محمود شعراوى، إنه تم عقد لقاءات تمهيدية بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية خلال الأيام المقبلة على مستوى الوزراء وفرق العمل، وهناك تعاون كامل بين الجانبين في هذا الملف مع باقى الجهات المعنية . 
 
 
وأكد اللواء شعراوى أهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية من كافة فئات المجتمع خاصة الشباب لانجاح هذه المنظومة. 
وأكد الوزير على أهمية دور وسائل الإعلام لانجاح هذه المنظومة ونقل ما تشهده المحافظات من صورة إيجابية وتغيير حقيقى يحدث على مستوى النظافة . 
 
ومن جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن وزارة البيئة ستقوم بتوفير كل الدعم الفنى المطلوب والتخطيط فيما يخص منظومة المخلفات والنظافة الجديدة، وأعربت عن أملها بأن يكون هناك مشاركة حقيقة من الشباب على مستوى الجامعات المصرية ومراكز الشباب والقطاع الخاص لنجاح تلك المنظومة، وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تواصل الوزارة مع الدكتورة سحر نصر وزرير الاستثمار والتعاون الدولى لبحث كيفية إدخال القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وأكدت أن الوزارات المعنية فىي الحكومة تعامل كفريق واحد فى هذه المنظومة لإنجاحها ليشعر المواطن بالتغيير على مستوى النظافة.
 
 
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