وزير الأوقاف يلتقى الواعظات قبل سفرهن إلى معسكر التدريب بالإسكندرية.. صور

كتب - إسماعيل رفعت

التقى د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، عددا من الواعظات اللواتى سينتظمن بمعسكر أبى بكر الصديق العلمى والثقافي بالإسكندرية، وذلك بحضور أحمد عبد الهادى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الفتاح عبد القادر جمعة المشرف على المعسكر.

وقال بيان صحفى لوزارة الأوقاف، إن اللقاء جاء إيمانا من الوزارة بأهمية المرأة ودورها الفاعل فى المجتمع، وفى نشر تعاليم الإسلام ومنهجه الوسطى.

فى بداية اللقاء رحب الوزير بالواعظات، متمنيًا لهن دوام التوفيق، مؤكدًا أن مثل هذه المعسكرات لها دور كبير في تأهيل الداعية علاوة على الدور التثقيفي الذي تقوم به، مطالبا الواعظات على بذل المزيد من الجهد فى مجال الدعوة، وضرورة مواصلة الجهد في التحصيل العلمي والاستفادة من مثل هذه المعسكرات من أجل خدمة الدين والوطن.

ويتوجه مختار جمعة على رأس قافلة دعوية إلى محافظة الإسكندرية بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

وتفتتح وزارة الأوقاف معسكرات التدريب والتثقيف بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية بمعسكر تثقيفى للواعظات.

وقالت إن افتتاح المعسكر يعد دلالة واضحة على اهتمام الوزارة بدور المرأة فى مجال الدعوة .

ويلقى الوزير، خطبة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم، بعنوان : ” الوفاء بالحقوق والالتزامات وتحري الحلال شرط أساس لقبول الطاعات".











