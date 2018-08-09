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وزير الآثار: لا مساس بأسعار تذاكر الطلبة لزيارة معابد الأقصر

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:47 ص
وزير الآثار: لا مساس بأسعار تذاكر الطلبة لزيارة معابد الأقصر خالد العنانى وزير الآثار
الأقصر - أحمد مرعى
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صرح الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أنه لا مساس بأسعار تذاكر الطلبة المصريين فى زيارتهم للمعابد الفرعونية بمحافظة الأقصر، وستبقى كما هى بخمسة جنيهات فقط! لدعم الأجيال القادمة لمصر فى التعرف على تاريخ بلادها بالمواقع الأثرية التاريخية.
 
وأضاف وزير الآثار فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الزيادة الجديدة فى أسعار تذاكر دخول المعابد والمقابر الفرعونية بالأقصر ستطبق فى مطلع نوفمبر المقبل.
 
وكانت قررت وزارة الآثار رفعت أسعار تذاكر زيارات المعابد والمقابر الفرعونية بنسبة جديدة بلغت حوالى 25%، والتى من المقرر تطبيقها فى شهر نوفمبر المقبل مع دخول الموسم السياحى الشتوى وزيادة أعداد السائحين والأفواج السياحية على المحافظة من مختلف أنحاء دول العالم.
 
 

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