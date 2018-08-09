والدة الطفلة مروة للرئيس السيسي: "ربنا يخليك لينا ياريس دائما ناصر المصريين"

المنوفية _ محمد فتحى

أعربت هالة رضا الدسوقى إبراهيم، ربة منزل والدة الطفلة مروة تامر محمد، البالغة من العمر 7 سنوات عن فرحتها بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج ابنتها على نفقة الدولة وإجراء عملية تثبيت فقرات نتيجة تأثر النخاع الشوكى وعدم قدرة الطفلة على الحركة وذلك بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وقالت والدة الطفلة مروة لـ"اليوم السابع": "ربنا يخليك لينا ياريس على استجابتك لعلاج ابنتى ودائما ناصر المصريين والغلابة".

وأضافت والدة الطفلة لـ"اليوم السابع": "كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولما لحد يستجاب لعلاج طفله معاقة ذهنيا يبقى أجره عند ربنا ايه".

وأكدت والدة الطفلة: "أننا نعانى الأمرين منذ عام بالمستشفيات والكشف عليها فى العيادات الخاصة وعمرى ما تخيلت أن الاستجابة هتيجى بسرعة كدة، ولكن ما فعله الرئيس السيسى يدل على شعوره بالمصريين فى كل مكان فى الوطن الغالى مصر" .

ومن جانبها توجه "اليوم السابع" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته السريعة لقصة الطفلة مروة بعد نشرها على الموقع الإلكترونى للجريدة، وتعاهده على أن تكون دائما قريبة من نبض المواطنين ونافذة لعرض مطالبهم وشكواهم جنبا إلى جنب مع المتابعة الخبرية لحظة بلحظة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر علاج الطفلة مروة تامر محمد 7 سنوات على نفقة الدولة استجابة سريعة لما نشر على موقع اليوم السابع من مناشدة والدتها بعلاجها.