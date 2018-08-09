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واشطن تدعو دول أمريكا اللاتينية بالضغط على رئيس فنزويلا للتنحى عن السلطة

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:02 م
واشطن تدعو دول أمريكا اللاتينية بالضغط على رئيس فنزويلا للتنحى عن السلطة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
كتبت فاطمة شوقى
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دعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكى هايلى، دول أمريكا اللاتينية إلى توجيه إدانة حازمة لسياسة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ومطالبته بالتنحى عن السلطة.

ووفقا لصحيفة "اكسيثور" المكسيكية فقد قالت هايلى بعد مشاركتها، فى بوجوتا فى حفل تنصيب الرئيس الجديد إيفان دوكى، إلى مركز كوكوتا الحدودى الذى تتدفق عبره أعداد كبيرة من الفنزويليين الهاربين من الأزمة السياسية والاقتصادية فى بلادهم إلى كولومبيا.

وقالت هايلى "نحن بحاجة إلى أن يتحدث كل رئيس دولة فى المنطقة عن الوضع في فنزويلا، وعليهم ألا يصمتوا، عليهم أن يدينوا ما يفعله مادورو".

وأضافت "حان الوقت لكى تدين دول المنطقة التى تعانى من مشكلات الهجرة مادورو وتقول له إن الوقت حان لكى يرحل".

وكان أكثر من مليون شخص دخل إلى كولومبيا من فنزويلا خلال الأشهر الستة عشر الماضية، بحسب السلطات التى تقول إن غالبيتهم أعربوا عن رغبتهم فى عدم العودة.

ومن ناحية آخرى ، طلبت الحكومة الفنزويلية واشنطن تسليم زعيم الهجوم الفاشل على الرئيس مادورو ، وقال وزير الخارجية الفنزويلى جورج أرييزا إن "فنزويلا تطلب تسليم المتهم بمحاولة اغتيال مادورو ، ولدينا اتفقيات ثنائية التى تؤكد ذلك".


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