"مياه أسوان": تحويل المواسير المتهالكة لأخرى بلاستيكية آمنة وفق للاحتياجات

أسوان - صلاح المسن

صرح المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان لـ"اليوم السابع" أن تحويل المواسير المتهالكة لأخرى بلاستيكية آمنة يتم وفقا لمعايير هندسية وفنية ووفقا للاحتياجات، وأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان لا تتأخر فى ذلك إذا لزم الأمر.

وأكد المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أن ذلك إيماء لما نشر بموقع "اليوم السابع" تحت عنوان "أهالى أسوان يطالبون بخطة لتحويل المواسير المتهالكة لأخرى بلاستيكية آمنة.