موقع التنسيق يعلن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب

وائل ربيعى

أعلن موقع التنسيق الإلكترونى، نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، بعد استيفاء نسبة ال ١٠٪؜ المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

واعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة التحويل الإلكترونى لتقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية للتنسيق الإلكترونى.

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين قدموا رغبات للتحويل لتقليل الاغتراب من خلال الموقع الالكترونى للتنسيق بلغ 78852 طالبا، وتم تلبية معظم رغبات الطلاب لتقليل الاغتراب طبقا للطاقة الاستيعابية للكليات ، ومراعاة القواعد المنظمة فى هذا الشأن.