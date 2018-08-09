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موانئ البحر الأحمر تحذر الشركات المخالفة من الحجز العشوائى لعدم لتكدس الركاب

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:18 م
موانئ البحر الأحمر تحذر الشركات المخالفة من الحجز العشوائى لعدم لتكدس الركاب الركاب بقرية خدمة الركاب
البحر الأحمر - عماد عرفة
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حذرت هيئة موانى البحر الأحمر الشركات السياحية الناقلة لعمالة خدمة الحجاج بميناء سفاجا من الحجز العشوائى للركاب وتآخر بعض الشركات فى استخراج تصاريح العمل، مما أدى لعدم تمكن الركاب من السفر وتواجدهم امام بوابة الميناء، مما يسبب التكدس.

 

ووجه اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء لاستخراج تصاريح عمل للركاب الغير حاصلين عليها واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكدس الركاب وإلزام الشركات السياحية بنقل الركاب لقرية خدمة الركاب مباشرة حتى ميعاد سفر العبارة وعدم السماح بتواجدهم امام بوابة الميناء مع الالتزام بمواعيد الوصول والسفر .

 

كما تم تنسيق مع إدارة مرور سفاجا لتعيين خدمة مرورية للتأكد من التزام سائقى الأتوبيسات والميكروباصات بنقل الركاب لقرية خدمة الركاب وعدم السماح بنزولهم فى أماكن اخرى بالمدينة بالتزامن مع المرور امام بوابات الميناء لمنع نزول الركاب وتوجيههم للقرية مباشرة وتخصيص عدد 2 أتوبيس للتواجد بصفة دائمة أمام بوابات الميناء لنقل الركاب للقرية .

 

على جانب آخر تم تجهيز قرية خدمة الركاب لاستقبال الأعداد المتزايدة من الركاب على مدار اليوم وتزويدها بأعداد مناسبة من عاملى النظافة والأمن وتوفير سيارة إسعاف إضافية وطقم من الأطباء والممرضين للتعامل مع الحالات الحرجة وعمل صيانة لدورات المياه والصالات ووضع لائحة أسعار للخدمات والمأكولات والمشروبات بالكافتيريات منعا لاستغلال الركاب .

 
1- الركاب داخل قرية خدمة الركاب بسفاجا
انهاء للتكدس امام ابواب الميناء

2- انهاء للتكدس امام ابواب الميناء
الركاب بقرية خدمة الركاب
 
3- الركاب بقرية حدمة الركاب
الركاب بقرية خدمة الركاب

 


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