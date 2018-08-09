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الخميس، 09 أغسطس 2018 11:02 ص
خالد صلاح
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مقتل 3 من حركة طالبان جراء اشتباكات فى شمال شرقى أفغانستان

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:55 ص
مقتل 3 من حركة طالبان جراء اشتباكات فى شمال شرقى أفغانستان طالبان
أ ش أ
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قتل ثلاثة من حركة طالبان من بينهم ما يسمى "حاكم ظل" فى اشتباكات مع القوات الأمنية فى إقليم "بدخشان" الواقع شمال شرقى البلاد.

وقال قائد شرطة الإقليم "صابر العريان" -حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الخميس- إن الاشتباكات وقعت فى مقاطعة "شهداء" عندما كان حاكم الظل "محمد سانجاريار" ومسلحان آخران تابعان لطالبان فى طريقهم إلى المقاطعة قادمين من مقاطعة "وردوج"، مشيرا إلى أن عددا آخر من مسلحى الحركة فروا من المنطقة فى حين لقي سانجاريار واثنان آخران حتفهم.

وأوضح العريان أنه لم يسقط ضحايا فى صفوف القوات الأمنية إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.


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بدخشان

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