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الخميس، 09 أغسطس 2018 07:41 ص
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مصرع 13 شخصا فى انفجار داخل منجم للفحم بالصين

الخميس، 09 أغسطس 2018 07:26 ص
مصرع 13 شخصا فى انفجار داخل منجم للفحم بالصين انهيار في الصين - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلنت السلطات المحلية فى مقاطعة "قويتشو"، جنوب غربى الصين، ارتفاع حصيلة قتلى حادث منجم الفحم بالمقاطعة إلى 13 شخصا، بعد العثور على جثث تسعة عمال كانوا مفقودين.

وقالت السلطات، فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس، إن العمال المفقودين تم العثور على جثثهم فى وقت متأخر من مساء أمس بعد عملية انقاذ استمرت نحو 50 ساعة.

ووقع انفجار داخل منجم فحم "تسيموجيا" فى مدينة "بانتشو" بمقاطعة "قويتشو" فى وقت متأخر من ليل الاثنين، ما أسفر فى حينه عن مقتل 4 أشخاص واعتبار 9 آخرين فى تعداد المفقودين قبل العثور لاحقا على جثثهم.

وتدير شركة "تشونجرونج" الدولية المحدودة هذا المنجم، الذى تبلغ قدرته الانتاجية 300 ألف طن سنويا، وستنتهى رخصة السلامة الخاصة به فى شهر سبتمبر 2019، فيما لا تزال التحقيقات جارية حول سبب الحادث.

 


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