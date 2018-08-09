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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى انفجار أنبوبة غاز بمركب سياحى بالمنصورة

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:41 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى انفجار أنبوبة غاز بمركب سياحى بالمنصورة اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين فى حريق داخل مركب سياحى بالمنصورة، بسبب انفجار أنبوبة غاز.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بنشوب حريق داخل مركب سياحى بالنيل بناحية قسم أول المنصورة.

على الفور، انتقل الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث قسم اول المنصورة ، ومأمور المركز ، وسيارات الدفاع المدنى، برئاسة اللواء مروان عبد المعطى مدير الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل لوحة الكهرباء صدر منه شرارة، مما أدى إلى انفجار أنبوية غاز، مما أسفر عن مصرع  شخص وإصابة اثنين آخرين، تم نقلهما على الفور إلى مستشفى الطوارئ، وجارى حصر الخسائر المادية، وتحرير محضر بالواقعة.


 
 

 
 
 

 


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