مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بالبحيرة

لقى شاب مصرعه فى حادث تصادم، وقع بين سيارة نقل ودراجة بخارية بمدينة دمنهور بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور بوقوع حادث تصادم بمنطقة إفلاقه دائرة المركز، وبالانتقال تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل بمقطوره قيادة "ع ش ب" 22 سنة طالب ودراجة بخارية "موتوسيكل" بدون لوحات معدنيه قيادة "ع ج م" 17 سنة وذلك أثناء دوران السيارة من إحدى الفتحات بالطريق تصادف قدوم قائد الدراجة البخارية المذكور فاختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بها من الخلف.

أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.