مزاعم من ابنة خيرت الشاطر بتقرب حلا شيحة من سيدات التنظيم قبل خلع الحجاب

كتب كامل كامل

بعد ساعات من انتشار إعلان الفنانة حلا شيحة، خلع الحجاب والعودة للتمثيل مرة آخرى، زعمت ابنة خيرت الشاطر وقيادات بجماعة الإخوان الإرهابية أن الفنانة كانت مقربة جدا من سيدات إخوانيات خلال فترة اعتزالها الفن.

وزعمت خديجة خيرت الشاطر، أنها كانت على اتصال بالفنانة حلا شيحة خلال السنوات الماضية وكانت بينهما مشروعات دعوية، على حد قولها، كما أنها وصفت حلا بصديقتها التى يجب أن تعود لنفس الطريق التى كانت تسير فيه، مشيرة فى كلمة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنها حاولت الاتصال بالفنانة حلا شيحة منذ انتشار خبر خلعها الحجاب ولكنها فشلت، الأمر الذى دفعها تكتب لها رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

مزاعم الإخوان، تثير تساؤلات هامة تتطلب إجابات عاجلة، ألا وهى، هل اعتزال الفنانة حلال شيحة وارتدائها الحجاب كان بسبب تقربها من الإخوان أم أن الأمر كان دافعا من داخلها؟.. وهل كانت حلا على تواصل فعلا خلال الفترة الماضية بسيدات الإخوان وتحضر معهن دروسهن وفعاليتهن؟.. وهل تقتصر العلاقة بين حلا شيحة وبين الإخوان وسيدات التنظيم على الاتصال أم أنها تطورات إلى مراحل أخرى.؟، مزاعم الإخوان تتطلب أن تظهر الفنانة حلا شيحة وتكشف للرأى العام مواقفها بوضوح، وترد بقوة على مزاعم جماعة الإخوان، والسلفيين أيضا.

لم يقتصر الأمر على مزاعم الإخوان لتقرب حلا شيحة من تنظيم الإخوان، بل ظهر شيوخ سلفيون يزعمون أنهم مقربون من حلا شيحة، إذ زعم الداعية السلفى محمد الصاوى أنه بعد انتشار خبر عودة حلا شيحة للفن، قد أجرى اتصالا هاتفيا بالفنانة ولكنها لم ترد.

كما زعم عبر كلمة مسجلة نشرها عبر الفيس بوك، أنها أجرى اتصالا هاتفيا بزوج الفنانة حلا، هو شخصى كندى يدعى يوسف قائلا :" أجريت اتصالات بالأخ يوسف زوج الأخت حلا الذى يعيش فى كندا، ودار بيننا اتصالا طويلا تناولنا فيها ما نشر على الأخت، وقد بكى الزوج بسبب هذا الخبر، وأكد له أنه سيطلقها بسبب ما حدث".

وأدعى "الصاوى"، أنه جرى بينه وبين حلا شيحة اتصالا شهر رمضان الماضى، ودعته لزيارتهم فى كندا ليؤم الناس هناك، كما أنها – وفقا لما قال الصاوى- أكدت أنها متمسكة بارتداء النقاب، وأنها تحث السيدات على ارتداء النقاب".

وكانت الفنانة حلا شيحة، أعلنت عن عودتها للتمثيل مرة أخرى بعد قرارها اعتزال الفن خلال السنوات الماضية وارتدائها الحجاب ثم قرارها بارتداء النقاب، وكشفت حلا شيحة عن صورتها الأولى بعد عودتها من قرار الاعتزال للتمثيل مرة أخرى وخلعها الحجاب.

وأكدت حلا شيحا في بيان صحفي منسوب لها "اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وافكار تنتصر للإنسانية، وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها، وهي تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة لقرب عودتها لتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة".

واعتزلت الفنانة التمثيل منذ 12 عاماً بعد تقديمها فيلم "كامل الأوصاف" عام 2006 مع الفنان عامر منيب، وذلك بعد مشاركتها فى العديد من الأفلام الناجحة منها "السلم والثعبان" و"سحر العيون" و"اللمبي" كما اختارها النجم الكبير عادل إمام في بطولة فيلم "عريس من جهة أمنية".

ومن جانبها أكدت الفنانة هنا شيحة أن شقيقتها حلا، لها ميول منذ فترة للعودة إلى التمثيل مرة أخرى أخرى ولكنها لم تتخذ قرارا رسميا حتى الآن ولم تحدد أى أعمال تعود من خلالها.