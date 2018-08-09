مدير أمن كفر الشيخ يستقبل وفد نقابة الأطباء ويتفقد الخدمات الأمنية

استقبل اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ وفدًا من نقابة أطباء المحافظة برئاسة النقيب الدكتور عمرو أبو سمرة، لتقديم التهنئة لمدير الأمن على توليه منصبه.

وعلى جانب آخر، تفقد مدير الأمن عدد من الخدمات الأمنية بشوارع المحافظة والمصالح الحكومية، لتحقيق السيطرة الأمنية وملاحقة الخارجين عن القانون، مع تشديد الإجراءات الأمنية على هذه المنشآت والميادين.

وطالب مدير الأمن بالتعامل الحاسم مع أى صورة من صور الخروج عن القانون والحفاظ على أمن القوات، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين .