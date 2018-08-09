محافظ دمياط يشكل لجان هندسية لحصر العقارات العشوائية والآيلة للسقوط

دمياط معتز الشربينى

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قرار رقم 384 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجان هندسية لحصر العقارات العشوائية والآيلة للسقوط والمتهالكة بنطاق المحافظة والقرارات الخاصة بها ومتابعة تنفيذها .

وأوضح القرار أن اللجان الهندسية سيتم تشكيلها على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لحصر العقارات العشوائية والآلية للسقوط بالوحدة والقرارات الخاصة بهما ومتابعة تنفيذها وحصر العقارات المتهالكة بالوحدة مع تحديد كافة المواقع بالإحداثيات ( x / y ) واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على أرواح والممتلكات، ورفع تقرير مفصل بكافة البيانات والإحداثيات المطلوبة للجنة الإشرافية.

وتشكل لجنة إشرافية تكون مهمتها الإشراف على اللجان الهندسية المشكلة السابقة بكل مركز ومدينة فيما تقوم به من أعمال مع مراجعه كافة البيانات والإحداثيات الواردة من اللجان المشكلة وإرسالها لمركز العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية .

ويكلف مركز إدارة الأزمات والكوارث وإدارة الأزمات بديوان المحافظة بالتنسيق مع اللجنة الاستثمارية لإدارة الأزمات بنطاق محافظة دمياط المشكلة المشكلة بالقرار 350 لسنة 2018 التعاون مع وزارة التنمية المحلية فى إعداد خطط للتعامل مع حوادث انهيار المبانى.