محافظ بني سويف: توصيل الغاز الطبيعى لـ139 ألف و709 عميل منزلى و65 مصنعًا

بنى سويف :هانى فتحى

استعرض المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف تقريرا من شركة وادي النيل للغاز حول موقف الغاز الطبيعي خلال شهر يوليو الماضي, وتبين من التقرير وجود زيادة مطردة في توصيل خدمة الغاز الطبيعي للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة.

وقال المحافظ فى بيان له أنه تم توصيل الخدمة لـ 2097عميلا منزليا جديداً خلال الشهر الماضي ، ليصل بذلك إجمالي العملاء المنزليين إلى 139 ألف و 709عميلا، فيما بلغ عدد العملاء التجاري "المعادل منزلي" 212 عميلاً,,في حين وصل اجمالي عدد المخابز البلدية التي تعمل بالغاز الطبيعي 152 مخبزاً, فيما بلغ عدد العملاء "التجاري" 175عميلا مابين مخابز افرنجية ومطاعم ومقاهي.

واضاف المحافظ بالنسبة للعملاء الصناعيين فقد وصل إجمالي العدد إلى65 مصنعاً بمختلف المناطق الصناعية , فيما يجرى حالياً تنفيذ أعمال زيادة سعة محطة التخفيض والقياس بمنطقة بياض العرب الصناعية لاستيعاب أكبر عدد من المصانع , بينما تتم حاليا أعمال توصيل الغاز الطبيعي لعدد 2 مصنع.

وتابع المحافظ بالنسبة لموقف توصيل الغاز الخاص بـ " مشروع 7500 عميل " وصل اجمالي الأسر المستفيدة من خدمة توصيل الغاز إلى 3669 عميل بقرية بني هاورن , و 3889 عميل بقرية تزمنت الشرقية , 671 بعزب أحمد وهبة وسعيد وخفاجة , و3003 عميل بمنطقة الحمرايا شرق النيل , كما تجري أعمال توصيل الغاز بعمارات محي الدين/ تزمنت الشرقية ليصل عدد الأسر المستفيدة من الخدمة إلى 187 عميل.

وحول موقف توصيل الغاز بالنسبة لـ "مشروع 27500 عميل " اكد المهندس شريف حبيب تم توصيل الخدمة لعدد 2468 عميل بالكوم الأحمر, فيما تم توصيل الخدمة لـ 355 أسرة بمنشية الروضة , والبدء في أعمال توصيل الغاز لمركزناصر حيث وصل عدد العملاء والمشتركين إلى 9271 عميل بمركز ناصر, بجانب توصيل الخدمة لعدد 16614 عميل بمركز الفشن ، بالإضافة إلى 13756 عميل بالواسطى.