محافظ بنى سويف: عام 2018 يشهد افتتاحات بالجملة فى قطاع التعليم

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف على أن عام 2018 يذخر بالعديد من المشروعات التى تم افتتاحها والبعض الأخر سيتم افتتاحه تباعا لتحسين مستوى الخدمات فى بعض القطاعات الحيوية، والذى يعكس على أرض الواقع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تنمية الصعيد.

وأوضح أنه تم افتتاح "خلال شهر واحد" 10 مدارس ( مراحل تعليم مختلفة ) فى 7 قرى بتكلفة وصلت 44 مليون و632 الف جنيه لتخدم مايزيد عن 341 الف نسمة، حيث من المقرر دخول 30 مدرسة للخدمة التعليمية خلال العام الدراسى القادم بتكلفة تصل لأكثر من 154 مليون وتضيف 456 فصلا دراسيا، مما يساهم فى تقليل كثافة الفصول ضمن خطة الدولة لتحسين المنظومة التعليمية.

وأضاف المحافظ المهندس شريف حبيب، فى بيان له اليوم الخميس أنه تم أيضا فى الفترة من 27 يونيه الماضى حتى أغسطس الحالى افتتاح 6 مشروعات فى الصرف الصحى لتخدم 7 قرى وتوابعهم بتكلفة تزيد عن 69 مليون جنيه، ويستفيد منها 58 ألف نسمة، مشيرا إلى أنه من المقرر فى الأيام القليلة القادمة افتتاح 8 مشروعات أخرى، وذلك ضمن خطة الدولة التى تنفذها وزارة الإسكان للقضاء على مشكلة الصرف الصحى بالقرى، لافتا إلى الجهود والمشروعات المتتابعة التى تنفذها الحكومة فى هذا المجال بما يؤكد على أن حل مشكلة الصرف الصحى بالقرى يقع فى أولويات الخطة التنموية للدولة.

وأشار المحافظ إلى مشروع محطة كهرباء بنى سويف بغياضة الشرقية والتى افتتحها " فى 24 يوليو الماضى " السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى (عبر الفيديو كونفرانس ) من محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن عدد من المشروعات فى القطاع أهمها أكبر 3 محطات كهرباء فى الشرق الأوسط وإفريقيا لتوليد الكهرباء والتى نفذتها شركة سمينز بالتعاون مع الشركاء الوطنيين بقدرة 14 ألف و400 ميجا وات،وتشمل محطات كهرباء بنى سويف، والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.