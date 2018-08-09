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محافظ القليوبية يعلن فتح 30 مجزرا مجانا طوال أيام عيد الأضحى

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:18 م
محافظ القليوبية يعلن فتح 30 مجزرا مجانا طوال أيام عيد الأضحى اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، فتح المجازر المختلفة بالقليوبية طوال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك والتى يبلغ عددها 30 مجزرا، مجانا أمام المواطنين لذبح الأضاحى، والتأكد من سلامتها وعدم تحقيق أية أضرار للمواطنين عند تناولها.

وأكد "عشماوى"، فى تصريحات صحفية ، أنه سيتم العمل خلال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك من الساعة السادسة صباحا وحتى آخر ضوء لليوم، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الوحدات المحلية المختلفة للمساهمة فى أعمال النظافة أمام تلك المجازر وعدم تراكم مخلفات الذبح ونقلها أول بأول إلى المقالب الخاصة.

وفى نفس السياق ، أعلن اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد بالمدن والأحياء والمراكز بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددا على منع الإجازات خلال أيام الاحتفالات والعمل على تفعيل غرف العمليات بها، والنوبتجات على مدار 24 ساعة، إلى جانب تفعيل المنوب.

ووجه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الدكتور حمدى الطباخ، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتوفير كافة أنواع الأمصال تحسبا لوقوع أية حوادث نظرا للموجة الحارة التى تعانيها الدولة، والتأكيد على انتشار سيارات الإسعاف بالمناطق الحيوية منها القناطر الخيرية وكورنيش النيل بشبرا الخيمة وبنها.

وشدد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، بضرورة متابعة المواقف المنتشرة بجميع نطاق المحافظة للقضاء على جشع بعض السائقين فى استغلال المواطن وحاجته للتنقل خلال أيام الاحتفالات، حيث وجه بضرورة تكثيف الحملات على تلك المواقف والطرق الرئيسية وسؤال الركاب أنفسهم عن الأجرة، قائلا: "مش عاوز الأجرة تزيد قرش واحد عن المحدد لها".

ووجه "عشماوى"، المهندس محمد الهادى رئيس سيرفيس القليوبية، بشن حملات محتلفة والعمل على اختفاء زيادة تلك التسعيرة التى حدثت سابقا لما يزيد عن 200%، وعدم ترك المواطن فريسة لجشع السائقين، وعدم تكرار الأزمة التى حدثت فى بعض المحافظات الأخرى.


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