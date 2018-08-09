محافظ الغربية يتفقد كورنيش "كفر الزيات" تمهيدا لتطويره بتكلفة 10 مليون جنيه

الغربية مصطفى عادل

تفقد محافظ الغربية مركز كفر الزيات ومنطقة كورنيش المدينة لدراسة المقترحات المناسبة للبدء فى تطويره وتجميله، ليظهر بالمظهر الذى يليق بالمحافظة ويكون متنفس لأهالى المركز يمكن من خلاله الاستمتاع بمنظر النيل فرع رشيد.

وأوضح محافظ الغربية أن أعمال التطوير ستكون على أعلى مستوى بتكلفة تقارب 10 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم اعتماد أفضل مقترحات التطوير التى تتناسب مع طبيعة المكان

وخلال جولته وجه محافظ الغربية باستغلال كافة المساحات الموجودة على الكورنيش، وتشكيل لجنة من مديرية الطرق لمعاينة طريق بنوفر – كفر الشيخ على لدراسة حالته الفنية.

كما تفقد نادى كفر الزيات الرياضى، ووجه بتطوير النادى لزيادة المتنفس لأهالى كفر الزيات ودراسة المقترحات المقدمة من النائب صلاح الحصاوى وأعضاء مجلس الإدارة بخصوص تطوير النادى، وكذلك إنشاء حمام سباحة بالنادى وأرض موقف كفر الزيات المقرر إنشاءه، وطلب محافظ الغربية من رئيس مركز المدينة بتوسعه الطريق أمام محكمة كفر الزيات.