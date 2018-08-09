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الخميس، 09 أغسطس 2018 10:06 م
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محافظ البحر الأحمر يستقبل مسئولى كبرى شركات السياحة الروسية

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:47 م
محافظ البحر الأحمر يستقبل مسئولى كبرى شركات السياحة الروسية لقاء محافظ البحر الأحمر بشركات السياحة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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التقى اليوم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بمسئولى كبرى الشركات السياحية لمناقشة زيادة أعداد الوفود السياحية الوافدة للمحافظة وكذلك مناقشة عودة السياحة الروسية.

تناول اللقاء  دور المحافظة فى جذب السائحين والمشروعات التى تم إنشائها لخدمة المجال السياحى والامكانيات المضافة لاستقبال المزيد من السائحين والخطوات التى سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لتقديمه للسائحين ودور شركات السياحة فى دعم هذه الجهود ومدى ارتباط السائح الروسى بالبحر الأحمر .

تحدث محافظ البحر الأحمر عن قوة العلاقات بين مصر وروسيا و ارتباط السائح الروسى بالبحر الاحمر خاصة وكان هناك مساعى لعودة السياحة الروسية وتقوية العلاقات بين البلدين حيث توجت هذه المحاولات بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس بوتن وخاصة فى المجال الاقتصادى، واستكمل مؤكدا أن للبحر الاحمر مكانة كبيرة لدى السائح الروسى حيث يوجد أكبر عدد من الجالية الروسية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى انه تم تطوير المحافظة من خلال الاهتمام بالبنية الأساسية، رفع شبكة الطرق، زيادة القدرة الكهربائية، إنشاء منشآت سياحية جديدة  وتنفيذ خطة متكاملة للتجميل بالغردقة.

وأشار المحافظ الى تمتع المحافظة بكافة المقومات من مطارات وموانئ ومارين بحرية  بالاضافة الى الطقس المشمس صيفا وشتاء و الجبال والشعاب المرجانية و المناظر الخلابة التى حباها الله تعالى للمحافظة والتى تؤهلها لتحتل المراكز الأولى بين المدن السياحية العالمية.

وكشف محافظ البحر الأحمر أن المحافظة بصدد تاسيس مكتب استشارى عالمى لدراسة الحساسية البيئية لكل جزيرة وتحدى انواع الأنشطة السياحية لكل منها للحفاظ عليها للأجيال القادمة موجها بضرورة استعداد الشركات السياحة للتنسيق مع المنشآت السياحية فى حال عودة السياحة الروسية مرة أخرى.


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