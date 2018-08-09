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الخميس، 09 أغسطس 2018 06:55 ص
خالد صلاح
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محافظ الإسماعيلية تجهز 61 ساحة مفتوحة لأداء صلاة العيد

الخميس، 09 أغسطس 2018 06:00 ص
محافظ الإسماعيلية تجهز 61 ساحة مفتوحة لأداء صلاة العيد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعلية
الإسماعيلية – السيد فلاح وجمال حراجى
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قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إنه تم إعداد وتجهيز 61 ساحة مفتوحة لأداء شعائر صلاة العيد الأضحى المبارك بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتوابعها وتخصيص الأئمة والخطباء.

وأضاف محافظ الإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر فتح جميع مجازر المحافظة للجمهور مجانًا طوال أيام العيد لذبح الأضاحى تحت الإشراف الطبى البيطرى الكامل بالإضافة إلى تجهيز وأعداد 17 نقطة مجهزة للذبح المجانى للأضاحى موزعة بأحياء مدينة الإسماعيلية الثلاثة ومزودة بطبيب بيطرى بكل نقطة للكشف عن الأضحية.

وأكد "طاهر" على رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ بمختلف مديريات الخدمات والوحدات المحلية بجميع مستوياتها والمضى قدمًا فى تكثيف أعمال الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحلات وخاصة منافذ بيع اللحوم من أجل احكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء علاوة على التأكد من سلامة كافة المعروضات من اللحوم وباقى السلع ومطابقتها للمواصفات والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين خلال تلك الفترة ومنع اية تجاوزات من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتابع محافظ الإسماعيلية، على أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالتلاعب بقوت المواطنين أو المساس بأسعار السلع خلال فترة العيد كما أنه لن يسمح بافتعال أو خلق أى شكل من أشكال الأزمة مشيرًا إلى أنه تقر تشكيل فرق حملات رقابية تضم ممثلى كافة الأجهزة المعنية والأمنية بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها علاوة على غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات لتلقى أى بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل معها بشكل فورى.


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