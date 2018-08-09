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محافظ أسوان يودع الرحلة الأولى للحجاج بالمطار الدولى‎

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:56 ص
محافظ أسوان يودع الرحلة الأولى للحجاج بالمطار الدولى‎ أرشيفية
اسوان -ندى سليم
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وسط أجواء من الفرحة والبهجة وترديد إبتهالات لبيك اللهم لبيك، قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بتوديع الرحلة الأولى من حجاج بيت الله الحرام بمطار أسوان الدولى ضمن حجاج القرعة والبالغ عددهم 280 حاج وحاجة والمتجهين إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج على الرحلة رقم 4044 والتى أقلعت من مطار أسوان إلى مطار جدة.

وقدم اللواء مجدى حجازى خالص التهانى القلبية لحجاج بيت الله الحرام ، كما إطمأن المحافظ منهم على توفير كافة التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر فى سهولة ويسر، مطالبهم بالدعاء لمصر وأن يحفظها ويحقق لها الأمن والأمان والإستقرار.

وكان مجدى حجازى قد وجه المسئولين بتقديم كافة التسهيلات الإدارية من خلال إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة لحجاج هذا العام ، بجانب القيام بنقلهم من محل إقامتهم فى مختلف مراكز ومدن المحافظة إلى مطار أسوان من خلال أتوبيسات مكيفية تابعة لشركة مصر للطيران تسهيلاً عليهم للوصول فى المواعيد المحددة لعدم حدوث أى تأخير حيث تم تجمعيهم فى أماكن مختلفة بأسوان ودراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو ليتواجد جميع الحجاج بالمطار قبل إقلاع الطائرة بوقت كافى بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة بسهولة ويسر ، كما كلف حجازىمسئولى الأوقاف بتنفيذ ندوات توعية للحجاج بالمطار قبل سفرهم لتعريفهم بكيفية أداء مناسك الحج وشروطه والآداب والواجبات التى يجب الإلتزام بها وما يجب الإمتناع عنه حتى يكون الحج خالصاً لوجه الله ، هذا فيما أشاد حجاج بيت الله الحرام بالتيسيرات والتسهيلات التى لمسوها خلال إستكمال إجراءات السفر ، وقدموا شكرهم لمحافظ أسوان والمسئولين على رعايته الكريمة لهم وإهتمامه بتواجده شخصياً لتوديعهم إلى الأراضى المقدسة .


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